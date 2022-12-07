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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر دهسهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد بالغربية

حادث دهس بالغربية
حادث دهس بالغربية

شهدت طريق زفتى - بنها، عند منطقة كوبري الصحارة، بمدخل قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى أثناء عبورها من منطقة عبور غير شرعية، مما أسفر عن مصرع شخص يدعي احمد بوبو، وإصابة أخر ويدعي محمد حسن، بإصابات خطيرة، وتم نقلهما الي مستشفي زفتي العام.

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تلقي مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سندبسط بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أثناء عبورها من شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي، بمنطقة ترعة كوبري الصحارة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وقطار زفتى - بنها أثناء مرور السيارة من مكان غير شرعي للمرور نتج عنه مصرع شخص وإصابة الأخر بجروح وكسور في أنحاء الجسد، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهم الي مستشفي زفتي العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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