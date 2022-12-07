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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان بأن مديرية الصحة بأسوان استعدت لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الحالى، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد بأن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 253 ألف و 756 طفل من خلال 1402 فريق ، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع  مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

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 الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأشار مصطفى أبو المجد إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال ، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية ، المراكز الحضرية، المستشفيات ومراكز الامومة والطفولة ، ومكاتب الصحة.

وكانت قد شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملات تفتيشية متتالية خلال شهر نوفمبر المنقضى شملت المرور على 265 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وتم ضبط وإعدام السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحرير 124 محضر للمخالفين بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، كما أسفرت الحملات عن ضبط وإعدام 893 كجم مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، بجانب ضبط وإعدام 348 لتر عصائر ومشروبات غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، بالإضافة إلى التوصية بغلق 26 منشأة مخالفة ، وضبط 360 كجم من ملح الطعام ، و 648 لترا من الخل غير مطابق للمواصفات.

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أنشطة صحية

وتم تحرير محضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات وعرضها على الجهات المختصة حيث أشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

وناقش اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مع مسئولى الرى والشركة المنفذة التجهيزات اللازمة لبدء العمل فى مشروع تغطية مصرف السيل وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد على وكيل وزارة الرى ، بالإضافة إلى مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة.

 

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