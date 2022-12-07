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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الخارجية: لابد من تضافر جهود الدول العربية والشركاء لدعم العراق |فيديو

السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه فيما يتعلق بالهدف من المؤتمر القادم مع الأردن والعراق وهو دعم العراق لاستعادة استقراره، وذلك لتأكيد وتدعيم سيادته ووحدة أراضيه والتعامل فيما بين الشركاء لمواجهة التحديات.

وأضاف "شكري" خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع نظيره الأردني والعراقي: "المؤتمر أيضًا الهدف منه تجاوز الآثار التي ترتبت على العمل البطولي الذى قامت به العراق فى مقاومة والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتي لم تكن تستهدف العراق ولكن نيابة عنّا جميعًا".

وتابع أنه لابد أن يكون هناك تضافر لجهود الدول العربية والشركاء لدعم العراق وتجاوز تلك التحديات، معقبًا: "نحن دائمًا ما نحضر في كل مناسبة تؤدي إلى تعزيز قدرات العراق وإمكانية أن تكون عنصرًا أساسيًا فى الأمن القومي العربي".

السفير سامح شكري وزير الخارجية الأردن والعراق سامح شكري الدول العربية دعم العراق

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