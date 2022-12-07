تحت عنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية.. تدشين أول صالون ثقافي

أعلن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي عن تدشين أول صالون ثقافي بالحزب؛ وذلك إيمانا منه بالدور التوعوي والتنويري الذي يقوم به حزب حماة الوطن والاهتمام بزيادة الوعي العالمي بضرورة تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية واحترام حقوق البشر كافة ومن هنا جاء الاعلان عن تنظيم صالون عن حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يواكب يوم 10 ديسمبر من كل عام وسوف يعقد الصالون التي جاء تحت عنوان "اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية"يوم السبت القادم بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

وقال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو يقوم بجهود عظيمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا الهدف منها ان الانسان المصري هو الهدف والوسيلة وأن حريته وكرامتة من الحقوق الدستورية التي لا يمكن المساس بها ، مؤكد علي أن كل الوقائع التى استند إليها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

واثني نصير علي ما اكدة بيان مجلسي النواب والشيوخ للرد على هذه الافتراءت ، موضحا أن صالون " اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية" سيناقش عدة محاور وهى المحور الأول - مصر والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: تاريخ من الإسهام ، والمحور الثاني - حقوق الإنسان في مصر: ضمانات قانونية ومبادرات تنفيذية ، والمحور الثالث - مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا تحقق؟ ، والمحور الرابع- الحوار الوطني .. رؤية حقوقية ، والمحور الخامس- مصر والتقارير الوطنية والإقليمية والدولية... رؤية تحليلية ، والمحور السادس- حقوق الإنسان في مصر .. آفاق المستقبل للرد على كل ما تضمنه بيانات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر.

ومن جانبها قالت الدكتور رانيا ابوالخير امين امانه حقوق الإنسان بحزب حماه الوطن أن مصر تقوم على تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية واحترام حقوق البشر كافة وعدم التمييز بين البشر على اساس الدين او اللون او العرق والعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان.

وأضافت أن تقرير الإتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر مبني على ادعاءات غير حقيقية ولا تعتمد على أى منهجية حقوقية في إعداد التقارير ، وأن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة وإحد دعائمها تعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة رانيا أبو الخير على أنه سوف تفتتح صالون حماة الوطن السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ويتضمن الصالون أيضا عددا من الخبراء المعنيين بقضايا حقوق الإنسان وهم الدكتور عبدالعال الديربي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس ، واللواء اركان حرب حمدي لبيب الخبير الأمني وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.