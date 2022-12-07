وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات مسابقة أوائل الطلبة



تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، يرافقه جمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية فعاليات المرحلة الأولى لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية بقاعة مسرح مدرسة الشهيد المعناوي الاعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح .

وصرح وكيل الوزارة أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة بالمشاركة في تلك المسابقة المعرفية من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي وتبصيرهم بجهود الدولة في تحقيق منظومة التنمية الشاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح شحاته للطلاب خلال تفقده فعاليات المسابقة والتي جرت مرحلتها الاولي بين مدارس أم الرخم الاعدادية المشتركة وعبد المنعم رياض بنين والقصر بنات ويونس جاب الله الاعدادية إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب .مضيفا أنها تعمل على خلق روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية بالإضافة إلى نيلهم معلومات مفيدة تخص المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من أجل خلق حياة كريمة للمواطنين وبما ساهم بشكل كبير في خلق الوعي الوطني لدى الطلاب.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتعاون المثمر مع حزب مستقبل وطن مشيدا بالانطلاقة المتميزة لمسابقة أوائل الطلاب في عامها الثاني والتي خلقت تنافسا ثقافيا بين الطلاب في جميع الإدارات التعليمية مؤكداً أنها جاءت للنهوض بالعملية التعليمية لإعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين والقادرين على تحمل المسئولية والاعتماد عليهم في المستقبل لبناء مصر الحديثة.