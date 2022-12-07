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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل مدرب المغرب بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم

الركراكي
الركراكي

استقر وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، على منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، بعد الفوز التاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 أمس، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0 والتأهل لربع نهائي كأس العالم بقطر. 

وقرر الراكراكي عدم تدريب اللاعبون اليوم الأربعاء خاصة بعد المجهود الذي قاموا به في المباراة القوية أمام الإسبان، حيث امتدت المباراة لأكثر من 120 دقيقة، واستنزف الأسود فيها الكثير من المخزون البدني.

ويستعد المغرب لمواجهة البرتغال السبت المقبل في الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم .

ويسعى الراكراكي إلى تجهيز لاعبي المنتخب المغربي لمواجهة البرتغال المصيرية والتي يسعى إلى الفوز بها وتسيطر تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية .

وليد الركراكي منتخب المغرب اسبانيا كأس العالم بقطر

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