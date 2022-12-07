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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

محاولة انقلاب في
محاولة انقلاب في ألمانيا

محاولة انقلاب ألمانيا .. السفارة الروسية في ألمانيا نفت علاقتها بحركة مواطني الرايخ، قائلة إن روسيا ليس لها علاقة بأي مجموعات إرهابية وغير قانونية في ألمانيا، في إشارة إلى الخلية الإرهابية التي اعتقلتها القوات الألمانية صباح الأربعاء. 

حركة مواطني الرايخ

وسائل إعلام ألمانية أفادت بأن الشرطة شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد متطرفين يمينيين خططوا لـ انقلاب ألمانيا والاعتداء على البرلمان الألماني "البوندستاج".

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وللمزيد حول حركة مواطني الرايخ وما تردد عن محاولة انقلاب ألمانيا واقتحام البرلمان الألماني على يد مليشيا الحركة شاهد الفيديوجراف التالي:

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