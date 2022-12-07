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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تورتة وصور تذكارية.. جورج وسوف يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة بيتكلم عليا

جورج وسوف يحتفل بنجاح
جورج وسوف يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة

احتفل المطرب جورج وسوف مؤخرا بنجاح أغنيته الجديدة “بيتكلم عليا” مع فريق عمل الأغنية، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 
 

واحتفل جورج وسوف بالأغنية بتقطيع تورتة مدون عليها اسم الأغنية مع فريق العمل الخاص بها وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية احتفالات بهذا النجاح.
 

أغنية بيتكلم عليا حققت مركزا متقدما ضمن  قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر فى أيام قليلة من طرحها، حيث تخطت ما يقرب من  2 مليون ونصف مشاهدة، كما احتلت المركز الرابع  فى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر.


 

تفاصيل أغنية بيتكلم عليا


وكان قد أطلق سلطان الطرب جورج وسّوف أغنيته الجديدة بعنوان "بيتكلّم عليّ" من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

الأغنية من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

 

تفاصيل حفل جورج وسوف في الإسكندرية

 

وأشعل سلطان الطرب جورج وسوف برودة شتاء مدينة الإسكندرية بوصلة من أغانيه المميزة التي أشاعت حالة خاصة من البهجة والاندماج بين ابو وديع والآلاف من محبيه من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وذلك على شاطئ فندق جول بسيدي جابر.

 

 صعد وسوف على خشبة المسرح مرددا لأغنية "الحب الكبير" وسط استقبال حافل من الآلاف من الاسر والشباب من مختلف الأعمار خاصة ان الحفل يأتي بعد غياب امتد لقرابة ٢٦ عاما عن الإسكندرية.

 

 وحرص وسوف على تحيه الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلا : " مصر أم الدنيا وأمي" ثم قدم وصله طربيه دسمه من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " صباح الفل على العشاق" ، "طبيب جراح"، "علم قلبي الشوق"  .. بالإضافة إلى "خسرت كل الناس" ،"بكرا هتعرف" و"قلب العاشق دليله" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

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