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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصين: تربطنا بـ السعودية علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة

صدى البلد

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية-العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال في كلمة لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض: "يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعبًا بأخلص التحيات وأطيب التمنيات للمملكة الصديقة حكومة وشعبًا".

وأضاف: "تربط الصين والسعودية علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأُخوَّة، على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وظل الجانبان يتبادلان الفهم والدعم، وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في المجالات كافة، ويحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقَين في الشؤون الدولية والإقليمية".

السعودية: التعاون مع الصين ساهم في الحفاظ على استقرار النفط العالمي

وزير الطاقة السعودي: التعاون بين الصين والمملكة ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط

وتابع: "تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016؛ أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة".

ولفت إلى أنه سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل سوية على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية.

وقال: "أتطلع إلى حضور القمة الصينية-العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية-العربية، والعلاقات الصينية-الخليجية، إلى مستوى جديد".

الخليج الملك سلمان السعودية المملكة العربية السعودية خادم الحرمين شي جين بينج

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