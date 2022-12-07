أماني الطويل: الاتفاق الإطاري حدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الأزمة في السودان

أعربت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية، عن تفاؤلها بالاتفاق الإطاري في السودان الذي جرى توقيعه بالأمس لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، موضحة أن الاتفاق الإطاري حدد سقفًا زمنيًا للوصول إلى الاتفاق النهائي برعاية دولية والمؤسسة العسكرية أكدت التزامها بهذا الاتفاق.

وأشارت أماني الطويل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، إلى أن نقابة المحامين بالسودان نجحت في صياغة الاتفاق الإطاري رغم المقاومة من النظام القديم وعدم رضا وانزعاج من بعض القوى السياسية المنقسمة وذات الطموحات قصيرة المدى.

وأوضحت الدكتورة أماني الطويل، أن السودان من الدول المتنوعة الأعراق والثقافات وتلك العوامل ساهمت في هشاشة الوضع السوداني خلال العامين الماضيين، ومؤسسات الدولة ضعيفة إلى حد ما، والاستقطابات من شأنها خلق بديل سياسي مكافئ للمكون العسكري على الأرض