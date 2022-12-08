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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : مكافأة من مديرك

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

لا يحب مواليد برج العذراء اظهار مشاعرهم والتعبير عنها، لكنها تظهر من خلال الأفعال والمواقف، فهو يمنح حبا كبيرا لكل من حوله وخاصة عائلته.

وإليك توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 ديسمبر 2022 .. العذراء يواجه خسارة وسعادة زوجية لهؤلاء

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على المستوى المهني والصحي والعاطفي

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

 سترى تحولًا إيجابيًا مفاجئًا في شعبيتك في كل من المكتب والمنزل اليوم، هذا سيجعلك سعيدًا وحيويًا، وتحاول أن ترقى إلى مستوى توقعات الناس، ومع ذلك لا ينبغي أن تقلق كثيرًا بشأن ما يفكر فيه الآخرون، افعل ما يبدو أنه الأفضل لك للتأكد من أنه لا يسبب أي ضرر للآخرين. 

توقعات برج العذراء مهنيا

سيكون يومًا مثمرًا ورائعًا بالنسبة لك في العمل، حتى إذا كنت تعمل من المنزل بسبب بعض حالات الطوارئ ، فستكافأ قريبًا من مديرك.

توقعات برج العذراء صحيا

على الصعيد الصحي ، يمكن أن تزعجك بعض المشكلات الصحية البسيطة مثل آلام المفاصل وحساسية الأسنان اليوم.

توقعات برج العذراء عاطفيا

تخلص من ترددك اليوم من أجل بناء علاقة قوية مع الشخص الذي يعجبك، اقترب منه بثقة كاملة وتفوق عليه بسحرك وهالتك المذهلة.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

هناك فرص كافية لك لتعزيز أرباحك رغم ذلك، يجب أن تكون حذرًا فيما يتعلق بقراراتك المالية لأن القرار الصحيح يمكن أن يكسبك أرباحًا بينما يؤدي القرار الخاطئ إلى خسائر. 

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