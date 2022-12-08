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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : متجريش ورا الشهرة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

ينجذب برج الثور إلى الأشخاص العمليين الذين يجعلونهم يشعرون بالأمان والراحة، الأشخاص الذين يمكنهم تلبية الاحتياجات التي قد يحتاجها برج الثور.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

ستظل مشحونًا بالحماس والشغف الذي سيكشف عن بعض النتائج الرائعة لك اليوم ومع ذلك لا تركز على الاختصارات التي ستمنحك الشهرة والنجاح للحظات، إذا كنت تبحث عن تغيير إيجابي على المدى الطويل ، فلا بد من تجنب الاختصارات.

توقعات برج الثور مهنيا

قد تكون هناك حاجة لبعض التغييرات في مكان العمل اليوم والتي يجب أن تتم في وجودك فقط، تذكر كتابة التفاصيل المهمة أثناء المشاركة في مناقشة مهمة حتى لا تفوتك الأشياء.

توقعات برج الثور صحيا

على الصعيد الصحي، يتعافى مواليد برج الثور من بعض الأمراض التي عاني منها خلال الفترة الماضية.

توقعات برج الثور عاطفيا

على الرغم من مواجهة العديد من التحديات في حياتك الرومانسية خلال الأسبوعين الماضيين، سيكون اليوم يومًا رائعًا بالنسبة لك، ستجد بعض الإيجابية في علاقتك ستعيد علاقتك الحالية بطريقة جميلة، قد يضطر العزاب إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً لمقابلة شخص مميز.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

تجنب أي نوع من الشراكة لأن يمكن أن يتعارض مع توقعات رجال الأعمال، قد ينتهي بك الأمر بالفشل في إنشاء اتصال كبير يمكن أن يؤدي إلى خسارة فادحة لعملك الحالي. 

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