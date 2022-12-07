ميدو: جدول الترتيب وراء خسارة غزل المحلة من الأهلي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن القبرصي بابافاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة، أخطأ في إدارته لمباراة الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " بابافاسيليو سيكون واحدا من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "رغم أن القبرصي مدرب مميز، إلا أنه أخطأ في إداراته لمباراة اليوم أمام الأهلي".

وأتم: "جدول ترتيب الدوري «طمع» بابافاسيليو في مباراة اليوم أمام الأهلي".

