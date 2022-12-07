أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن القبرصي بابافاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة، أخطأ في إدارته لمباراة الأهلي.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " بابافاسيليو سيكون واحدا من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "رغم أن القبرصي مدرب مميز، إلا أنه أخطأ في إداراته لمباراة اليوم أمام الأهلي".
وأتم: "جدول ترتيب الدوري «طمع» بابافاسيليو في مباراة اليوم أمام الأهلي".
ميدو: جدول الترتيب وراء خسارة غزل المحلة من الأهلي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن القبرصي بابافاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة، أخطأ في إدارته لمباراة الأهلي.