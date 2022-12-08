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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة موقف شهم لـ غسان مطر مع عبد الحليم حافظ

غسان مطر
غسان مطر

يحل اليوم الخميس 8 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان غسان مطر، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 2015، عن عمر يناهز الـ 76 عاما. 

عُرف بالشرير الكوميدي، هو فنان تميز بصوته الحاد المميز، وملامحة الحادة، وعلى الرغم من حصره في أدوار الشر إلا انه علق في أذهان الجميع.

 

غسان مطر وعبد الحليم حافظ

وكان للفنان غسان مطر العديد من المواقف مع نجوم الزمن الجميل ولعل من أبرز هؤلاء الفنان عبد الحليم حافظ اثناء تقديم حفل له فى لبنان. 

وأنقذ غسان مطر واسمه الحقيقى عرفات داود حسن المطرى، العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ من الموت أثناء حفله  فى لبنان حيث كشف غسان فى تصريحات تليفزيونية له انه بسبب حفل عبد الحليم حافظ فى التليفزيون اللبنانى بعد نكسة 1967 تم طرده بسبب اصراره على استمرار الحفل رغم القرار الذى صدر بإنهاء الحفل. 

وأضاف مطر : “تلقيت اتصالا هاتفيا على الهواء أثناء حفل عبد الحليم حافظ فى لبنان بقطع الارسال فرفضت وأكملت الحفل، وبعد انتهاء العندليب من الغناء حدثت اعتداءات على جمهور الحفل، وتم تكسير السيارات التى كانت عائدة من الحفلة، ومن حسن الحظ قررت ان أصطحب العندليب فى سيارتي وسلكت طريقا اخر غير الطرق التى تشهد مشاحنات واشتباكات بسبب الحفل وكان إلهاما من ربنا وأنقذته من الموت". 

 

إفيهات غسان مطر

أكثر ما علق في أذهان الجميع، هي إفيهات الفنان الراحل غسان مطر، فدائمًا ما يطلق إفيهات بنبرة مميزة، تضحك الجميع، وتضفي جوا ساخرا على أدوار الشر التي كان الفنان الراحل يقدمها، وأصبحت تلك الإفيهات «كوميكس» وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتميز أدوار الفنان الراحل غسان مطر، بكونه الشرير الكوميدي، ودائمًا ما تعلق الإفيهات في أذهان الجماهير، وكان أبرز تلك الإفيهات:

  • «اختراع يا كوتش»، هذا الافيه قاله غسان مطر في أحد الإعلانات المصرية عن مواد غذائية والتي أصبحت ضمن «الكوميكس» الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • «اعمل الصح» هذه الجملة وجهها غسان مطر إلى الفنان أحمد مكي في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، وأصبح تريند في إحدى الفترات، واستخدمها رواد مواقع السوشيال ميديا، في التعليق على كثير الأمور.
  • في فيلم «لا تراجع ولا استسلام» أيضًا كان هناك إفيه أحبه الكثيرون وهو « باي باي ياكوتش».
  • «جتك نيلة» جملة عادية نقولها في حياتنا، لكنها بلهجة ونبرة صوت الفنان الراحل غسان مطر، أصبحت مميزة، وكأنها «كوميك»، حين قالها للفنان رامز جلال في فيلم «أحلام الفتى الطائش».
  • «هشرب كاس مع إبليس» هذا الإفيه قاله الفنان الراحل في فيلم «عوكل» مع النجم محمد سعد.
  • في فيلم عوكل أيضًا مع محمد سعد قال مطر إفيه «مشاكس معاكس».
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