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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب تصميم ومواصفات Oppo Find N2.. شاشات خارقة

Oppo Find N2
Oppo Find N2

كشفت صور مسربة لأيقونة “أوبو” الصينية المنتظرة Oppo Find N2، وهو هاتفها الثانى القابل للطي بعد شقيقه السابق الذى صدر العام الماضي، ومن المتوقع أن يظهر الهاتف للنور فى 15 ديسمبر الجاري.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، سيأتى Oppo Find N2 بشاشة عملاقة قياس 6.8 بوصة بتقنية عرض  FHD OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، والشاشة الخارجية بدقة 3.2 بوصة بتقننية عرض OLED بسرعة تحديث 60 هرتز فى الثانية.

Oppo Find N2

سيقدم الهاتف Oppo Find N2 معالجاً من نوع MediaTek Dimensity 9000، ونظام أندرويد 13، مع واجهة تشغيل أوبو ColorOS 13، بالإضافة لكاميرا أساسية بدقة  50 و 8 ميجابيكسل، بينما الأمامية بدقة 32 ميجابايت، بالإضالة لبطارية 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

من المتوقع أن يصدر Oppo Find N2 فى الأسواق بشكل رسمي فى الربع الأول من العام القادم 2023.

كانت قد أعلنت شركة أوبو Oppo، عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم الجديدة "ColorOS 13"، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، حيث سيتم تحديث عدد كبير من هواتف وستحصل جميعها على الإصدار الثابت من برنامج واجهة النظام بدلا من الإصدار التجريبي.

- الهواتف عالمياً في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر :
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X3 Pro
Oppo Reno 8 Pro
Oppo Reno 8
Oppo Reno 7
Oppo Reno 7 Z 5G
Oppo F21 Pro 5G
Oppo F21 Pro
Oppo K10 5G
Oppo K10
Oppo A96
Oppo A77
Oppo A76

ColorOS 13
- من 15 ديسمبر:
Oppo Find X3 Lite (في فرنسا)
Oppo Reno 7 5G (في الهند)
Oppo Reno 6 Pro 5G (في إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية)
Oppo Reno 6 5G (في الهند)
Oppo Reno 5 Pro 5G (في المملكة العربية السعودية)
Oppo Reno 5 5G (في إندونيسيا)

- من 21 ديسمبر:
Oppo Find X3 Neo (في فرنسا)


- من 28 ديسمبر:
Oppo Reno 6 Z (في تايلاند)
Oppo Reno 5 Pro 5G (في الهند، باكستان)
Oppo Reno 5 Z (في الإمارات العربية المتحدة)
Oppo F19 Pro + 5G (في الهند)


- من 29 ديسمبر:
Oppo Find X5 Lite (في فرنسا)
Oppo A74 5G (في الهند، إندونيسيا)

أوبو OPPO Find N2 Oppo Find N2 أندرويد 13

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