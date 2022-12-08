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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يفتتح فعاليات مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك

مؤتمر الشباب وتعزيز
مؤتمر "الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك"

افتتح الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة رئيس  المكتب التنفيذى لمجلس الشباب والرياضة العرب ،صباح اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك" تحت شعار "شباب يصنع المستقبل"، بتنظيم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ومعهد البحوث والدراسات العربية.
بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم قصير حول العمل الشبابى العربى المشترك، وكلمات رئيسية لكل من الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتورة مشيرة أبو غالى مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، وبحضور  عدد من أعضاء مجلس النواب، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدنى والقيادات الشبابية، ومعاونى الوزير "محمد القوصى، ومحمد حسن، ومصطفى مجدى".


فى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية تلاقى الشباب العربى بشكل دائم، وأن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة من ضمن المؤسسات التى تسعى لتحقيق ذلك، معرباً عن تطلعه فى وجود مبادرات أكثر تميزاً خلال العام المقبل تنبثق من الشباب العربى تؤكد على تعزيز التعاون العربى المشترك.
لفت الوزير  إلى الدعم الكامل لأى حراك شبابى على المستوى المحلى والعربى، متطرقاً إلى الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب التى حرصت الوزارة على وضعها بشكل يتوافق وتطلعات الشباب واحتياجاتهم، مشيراً إلى أهمية انعقاد مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك، وإثراء المعرفة والتوصيات البناءة التى ستنبثق من جلساته المتنوعة.


يستهدف المؤتمر وضع رؤية مشتركة تعزز  العمل العربى الشبابي المشترك، والسعى تجاه استنفار همم الشباب للإسهام فى تعزيز الاستقرار والأمن القومى العربى.
يتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية  تناقش عدداً من  التحديات التى تواجهها الدول العربية، ودور الشباب العربى والبحث العلمى فى مواجهة تلك  التحديات، وتعزيز العمل  المشترك بمفهومه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

فعاليات مؤتمر "الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك"

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