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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تعتقل 2 من سكان سيفاستوبول بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسي، باعتقال اثنين من سكان مدينة سيفاستوبول، قاما بنقل معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية إلى أوكرانيا، ووجهت لهما تهمة الخيانة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس: "نتيجة لمجموعة من إجراءات مكافحة التجسس تم إيقاف الأنشطة غير المشروعة لمواطنين روسيين يشتبه بهما بارتكابهما الخيانة في شكل تجسس لصالح جهاز الأمن الأوكراني".

واكتشفت الهيئة أن أحد المعتقلين يعد "مؤيدا للعقيدة الأوكرانية" وتم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني في عام 2016. 

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قام بإرسال معلومات للجانب الأوكراني مقابل المال حول مواقع المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وهي المعلومات "التي يمكن استخدامها ضد أمن روسيا وإلحاق الضرر بالقدرة الدفاعية للدولة".

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وأضافت أن هذا الرجل قام في الصيف الماضي بناء على تعليمات من المرشدين من جهاز الأمن الأوكراني بإشراك صديقه من سكان سيفاستوبول في التجسس. وقام المعتقل الثاني بـ "جمع المعلومات حول منشآت تابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي وإرسالها إلى الاستخبارات الأجنبية باستخدام برنامج "واتسآب" للمراسلات.

وقد تم فتح قضيتين جنائيتين بحق المعتقلين بتهمة الخيانة.

سيفاستوبول أوكرانيا هيئة الأمن الفدرالي الروسي العملية العسكرية الروسية روسيا

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