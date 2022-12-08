عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور الغربية يحرر 42 مخالفة لـ التوك توك والدراجات النارية ويتحفظ عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

غلق وتشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية في الغربية

تلقي اللواء محمد عمار ، مدير أمن الغربية، اليوم  الخميس، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 42 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

txt

غلق وتشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية في الغربية

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الغربية الإجراءات الاحترازية الحوادث مواعيد الغلق قائدي السيارات الحملات المرورية توك توك التوك توك الحركة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

كأس العالم.. مفاجأة تصدم قطر خاصة بـ مشجعي مونديال 2022

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

تحرير 7 مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في الغربية

ترشيحاتنا

“المحليات” تحسم الجدل: "ما حدش هيدفع فلوس عشان يركن تحت بيته".. فيديو

جوزيب بوريل: المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية المرسلة لأوكرانيا "نفد"

لحظة وصول السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولي

فيورنتينا الإيطالي يصدم ليفربول بشأن ضم نجم المغرب

بنص سعر iPhone.. أحدث هاتف فلاجشيب بمواصفات ممتازة

مستشار ملكي: السعودية من أكبر الدول المانحة بالعالم.. وتستضيف مليون لاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

تحذيرات من تحدي تشارلي.. أسرار لعبة خطيرة تدفع المراهقين للموت

أضرار أشهر أدوية إنقاص الوزن | اعرفها قبل ما تشتريها

مفاجأة .. البطاطس تحمي من السرطان وبديل للكيماوي

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ