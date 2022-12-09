مجلس الوزراء يرد على شائعة نقص الدولار في مصر.. نواب: الشعب المصري قادر على إفشال مؤامرات قوى الشر.. وتعرض مصر للإفلاس مجرد أكذوبة

برلماني: الاقتصاد الوطنى قوى وناجح ولديه القدرة على مواجهة جميع التحديات العالمية

برلماني: وجود هذه الادعاءات تؤكد استمرار قوى الشر والظلام والارهاب فى سياساتها الشيطانية

برلماني يطالب الحكومة بمواجهة اكاذيب جماعة الاخوان الارهابية

أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية عدة شائعات وادعاءات تستهدف الاقتصاد المصري والوضع المالي لـه عبر تصدير شائعة نقص الدولار في مصر ، وفي هذا الإطار أصدر مجلس الوزراء تقريرا يكشف عدم صدق تلك الشائعة عبر الاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.

وأكد عدد من نواب البرلمان أن شائعة نقص الدولار ما هي إلا أكذوبة خلقتها قوى الشر والإرهاب لزعزعة أمن واستقرار الدولة، مشيرين إلى أن الحكومة تضع تصور لزيادة العملة الصعبة والاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة 2023 .

بداية ، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن ما اثير عن تعرض مصر للافلاس بسبب الديون هى مجرد اكذوبة اطلقتها قوى الشر والظلام والارهاب مشيراً الى أن هذه الاكذوبة هى من ضمن المحاولات الفاشلة التى تحاول جماعة الاخوان الارهابية بثها ضد مصر .



وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم إن الاقتصاد الوطنى قوى وناجح ولديه القدرة على مواجهة جميع التحديات العالمية وفى مقدمتها الازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية مؤكداً أن مصر لم تتأخر عن سداد ولو جزء من ديونها وإنما تسدد ديونها فى توقيتاتها المحددة وأكبر دليل على ذلك الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية .



وأشاد عضو النواب بالردود الحاسمة من الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة خاصة التأكيد على أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.



معلناً اتفاقه بما جاء فى تقرير الحكومة عن رصد الإدعاءات والشائعات تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات وأن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.



وقال إن قوى الشر والظلام والارهاب سوف تستمر فى بث سمومها واكاذيبها ضد مصر كلما رأت النجاحات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى تتواصل فى جميع أنحاء البلاد مؤكداً أن توقيت بث هذه المزاعم والاكاذيب جاء بعد أن اصيبت قوى الشر والظلام والارهاب بالهوس والجنون بما رأته من انجازات تصل الى حد الاعجاز خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات القومية العملاقة سواء مدينة المنصورة الجديدة التى أصبحت درة الدلتا او المشروعات القومية الكبرى داخل محافظة الاسكندرية عروس البحر المتوسط .

من جانبه ، أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس بالرد الواضح والحاسم من الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة .

وأعلن " سليم " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد الحكومة بأنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية مشيداً برد الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات بتأكيدها بأن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية اضافة الى رد الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 وأن هناك وفرة ومخزوناً استراتيجياً وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.

وقال عضو النواب إن وجود هذه الادعاءات والاكاذيب والاشاعات بهذه الصورة البشعة تؤكد استمرار قوى الشر والظلام والارهاب فى سياساتها الشيطانية والخبيثة ضد مصر وشعبها للتعتيم على الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد موجهاً التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم لوقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لافساد وافشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية .



فى سياق متصل، أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب اتفاقه مع تعليق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أسعار الدولار والذهب وأن الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها وأن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري وأن الحكومة تعى بأن هناك ارتفاعا فى الأسعار وتحاول تخفيف العبء عن المواطن، حيث إنها تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم.

وطالب " مسعود " فى بيان له اصدره من الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى الاطلاع بمسئولياتهم لمواجهة جميع الاكاذيب والاشاعات التى تبثها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية عبر مختلف وسائل السوشيال ميديا لضرب الاقتصاد الوطنى ومنها الاكذوبة الخطيرة الخاصة بادعاء افلاس مصر بسبب الديون معتبراً هذه الاكذوبة بمثابة محاولة فاشلة من قوى الشر والظلام والارهاب لضرب الاقتصاد الوطنى خاصة أن الواقع يؤكد التزام مصر بسداد جميع ديونها فى توقيتاتها المحددة

ووجه التحية والتقدير لجموع المصريين على وعيهم الكبير فى كشف الاهداف الشيطانية والخبيثة لقوى الشر والظلام والارهاب مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا وقوف المصريين بجميع عقائدهم انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ومواجهة وافشال جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية

وأشاد عضو النواب بتأكيد رئيس الوزراء بأن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023 وأن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنها وأن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وأن تمكين القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من الدولة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية