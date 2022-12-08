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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير سياحي: الأقصر من أكبر محطات البالون الطائر في العالم |فيديو

صدى البلد

قال محمد فاروق الخبير السياحي؛ إن مدينة الأقصر من أكبر محطات السياحة بالبالون الطائر على مستوى العالم  ويبدأ البرنامج السياحي من الساعة الرابعة والنصف صباحًا ويتم استدعاء السيّاح من الفنادق لتناول الإفطار في البر الغربي بالأقصر ثم تبدأ الرحلة منذ بداية شروق الشمس لاستكشاف المعابد والآثار المصرية بالبالون.

أضاف محمد فاروق خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن البرنامج السياحي بالبالون يستغرق حوالي ساعة حسب الشركة المنظمة ويكون فيه تسجيل للحظات الرحلة مع السائح ويتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي لأن هذه المناظر الخلابة غير موجودة في العالم كله.

وتابع أنه يقوم بعض المنظمين في الشركات المختصة بتنظيم أكثر من 11,000 رحلة يومية بالبالون الطائر من المطارات المتخصصة للسياح بأعداد تزيد على 216,000 سائح ؛ مشيرًا الى ان السياح يقومون بتسجيل هذه اللحظات وهيئة السياحة المصرية تتعامل مع هذه المشاهد التي رفعها السياح بالترويج للسياحة المصرية.

مصر الاثار المطارات الفنادق الاثار المصرية

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