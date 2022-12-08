عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتز: خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية تضاءل أمام الضغط الدولي

صدى البلد

  قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة نشرت اليوم /الخميس/ إن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في إطار عمليته العسكرية في أوكرانيا تضاءل، استجابة لضغوط المجتمع الدولي .
جاء ذلك في مقابلة نشرت اليوم /الخميس/ مع مجموعة فونكه الإعلامية بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصبه كمستشار لألمانيا.
وأضاف المستشار الألماني أنه رغم الانقسامات الكبيرة، كان من المهم أن يستمر الحوار مع الكرملين ، مشددا على الرئيس الروسي عليه وقف الحرب وأن يكون مستعدا للتحاور مع الاتحاد الأوروبى بشأن التسلح في أوروبا ، مؤكدا على أن بلاده من أكبر الداعمين لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة، بما يشمل إمدادات الأسلحة.
وقال شولتز إن بلاده تبذل كل الجهود لمنع الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لأن "هذا الصراع لن يسفر إلا عن خسائر في جميع أنحاء العالم".
وحول زيارته إلى الصين قال المستشار الألماني "خلال زيارتي إلى بكين، أعلنّا سوياً أنا والرئيس الصيني شي أن الأسلحة النووية لا ينبغي أن تُستخدم.. وبعيد وقت قصير من ذلك، أعادت دول مجموعة العشرين التأكيد على هذا الموقف" ، متوقعا أن تمر ألمانيا بفصل شتاء جيد وأن تظل دولة صناعية قوية وناجحة بينما تقلل اعتمادها على الطاقة الروسية.
وأضاف: "نتخذ الآن القرارات اللازمة لنصبح مستقلين على المدى الطويل .. نريد أن نكون محايدين مناخيا تماما وأن نولد طاقتنا بالكامل بدون الغاز الطبيعي أو الفحم أو النفط".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أمس /الأربعاء/ على أن خطر اندلاع حرب نووية يتزايد، وأصر على أن روسيا تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

وزير الداخلية يصدر 3 قرارات بشأن 63 مواطنا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

كأس العالم.. مفاجأة تصدم قطر خاصة بـ مشجعي مونديال 2022

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن مقتل 200 جندي أوكراني و90 مرتزقا بولنديا

ألقى جثته فى الترعة.. تاجر ماشية يقتل زميله لسرقته بالمنوفية

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز المقبلة والقنوات الناقلة

ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل موقعة البرتغال.. تفاصيل

خطيبي طلع أخويا.. موقف مأساوي لفتاة يثير التعاطف على السوشيال ميديا

رفضت الزواج من نجلها.. سيدة تقتل فتاة وتشعل النار فى جسدها | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصلة غزل.. 5 صور لـ زوجة حسام غالي في عيد ميلادها| شاهد

إطلالة جديدة.. مي عمر في أحدث ظهور من رحلتها في باريس.. شاهد

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

تحذيرات من تحدي تشارلي.. أسرار لعبة خطيرة تدفع المراهقين للموت

فيديو

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار|تغطية خاصة

انخفاض شديد في درجات الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد |تغطية خاصة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. جولة بين أهم الأفلام والفعاليات وشكل الحضور المصري|تغطية خاصة

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ