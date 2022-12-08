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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 3 وزراء.. افتتاح مركز الخدمات الحكومية النموذجي بأسوان

مركز خدمات مصر
مركز خدمات مصر

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يرافقهما اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ افتتاح مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل خدمات مصر، بمحافظة أسوان، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة.

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خدمات مصر 

ويعد مركز خدمات مصر، هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور، ويهدف المركز من إنشائه لعدة أبعاد منها البعد الخدمي، من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، بجانب البعد الاقتصادي.

في سياق منفصل، أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي - حياة كريمة، بقرى مركزي نصر النوبة وكوم أمبو.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة على أرض محافظة أسوان، والتي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة إلى مواطني المراكز المُستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية. 

 

https://fb.watch/hhzIl-5oFR/

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