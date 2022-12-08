وزير الإسكان يتفقد مشروعات التجمع العمراني "صوارى" بالإسكندرية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، ويهدُف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ورافقه فى جولته التفقدية، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عقب تفقده محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية.



وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمكونات المشروع المختلفة، حيث تفقد نماذج من الوحدات السكنية الجارى تشطيبها، وكذا نماذج الفيلات الجارى تنفيذها، مؤكداً على الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وبأعلى جودة فى مختلف مراحل التنفيذ، كما التقط صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المشروع.



وأوضح، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، وبلغت نسبة إنجاز الأبراج 64 %، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، بنسبة إنجاز 74 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.



وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ (عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادٍ)، وجار استكمال استخراج العقود للمستثمرين، وتم البدء في تنفيذ الأعمال بالمشروعات، ويقدر إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة بنحو 30 مليار جنيه.



وأشار المهندس أحمد إبراهيم، المشرف على التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إلى أنه تم تسليم قطع الأراضي للمستثمرين، وتم البدء في تنفيذ المشروعات، لعدد 46 قطعة أرض، وبالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الشراكة بالحصة العينية، بإشراف هيئة المجتمعات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

