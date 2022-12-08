الرئيس السيسي يلتقي رئيس الصين الشعبية في الرياض

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى الرياض مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الاولى صباح اليوم .

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.