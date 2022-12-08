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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإطاحة بحكومة كييف.. روسيا تحذر أوكرانيا بعد زيارة أمريكية

روسيا وأوكرانيا وأمريكا
روسيا وأوكرانيا وأمريكا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن ظهور نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في كييف ليس صدفة، فمن الممكن أن يبدأ انقلاب القصر من جديد.

وأضافت: "في 4 ديسمبر، زارت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة، فيكتوريا نولاند، كييف. لم تعد الرحلات التفتيشية التي تقوم بها نولاند إلى أوكرانيا مفاجأة لأي شخص، هذا أمر طبيعي، إنه مثل القدوم للتحقق من الوضع هناك، فيما اذا كانت الشعلة هنالك متوقدة أو الوضع بحاجة لإلقاء المزيد من الحطب".

وتابعت: "ظهورها في كييف في الظروف الحالية، عندما تتفاقم الخلافات في الدوائر الحاكمة الأوكرانية حول توزيع المساعدات الغربية، بالطبع، ليس عرضيا. وليس مستبعدا أن يكون انقلاب القصر، أو نوع من التعديل في بعض الشخصيات الأوكرانية قد بدأ مرة أخرى".

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وأشارت إلى أن شخصية نولاند مرتبطة بأحداث "الميدان الأوروبي" في كييف، التي تم تقديمها إلى المجتمع الدولي كإشارة إلى "بدء عملية ديمقراطية" في أوكرانيا، ولكن تلك الأحداث في الواقع كانت "انقلابا تم تنظيمه بأموال وأيادي الغرب".

وأضافت: "كانت أمريكا وتلك الدول والقوى السياسية في القارة الأوروبية التي تصرفت في انسجام مع واشنطن، وراء ذلك، بالطبع، ثم تدخلت واشنطن علانية في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وببساطة بدأت تسّير بالفعل الاحتجاجات الجماهيرية آنذاك في العاصمة كييف”.

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