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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة

صدى البلد

تعد كيكة الشيكولاتة من اكثر الوصفات التي يمكن أن تعتمدي عليها بسهرات الإجازة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة

مكونات الكيك بالشوكولاتة

• 1 كوب زيت

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا

• 3 ملعقة صغيرة خميرة حلويات

• 1 كوب حليب

• 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

• 2 كوب سكر

• 3 بيضات

• 3 ملاعق كبيرة كاكاو

• رشة ملح

طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة 
• سخنى الفرن على 180 دجرة مئوية.

• نحضر صينية وادهنيها بالزبدة والدقيق ونتركها جانباً.

• فى وعاء ينخل الدقيق والملح وخميرة حلويات ويترك جانباً.

• اخفقى الكاكو والحليب والزيت فى المضرب الكهربائى حتى يتجانسو جيداً.

• أضيفى السكر مع استمرار الخفق، ثم أضيفى البيض والفانيليا واخفقى على سرعة متوسطة.

• أضيفى خليط الدقيق تدريجيا ويقلب بملعقة خشبية من أسفل لأعلى حتى لا تتكون أى كتل.

• صبى خليط كيكة الشوكولاتة فى الصينية وادخليها الفرن لمدة 25 –30 دقيق أو حتى تنضج.
التزيين بصوص الشوكولاته وصحة و بالشفاء

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