السيسي : لدينا تقدير كبير للعراق حكومة وشعباً ونعتز بالروابط الأخوية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لأخيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على نجاحه في نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، متمنياً سيادته له خالص التوفيق في أدا مهام منصبه، ومؤكداً سيادته على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعباً والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية .

و التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في الرياض مع السيد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.