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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين بالمنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مشاركة النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي المقام في مراكش بالمغرب.

 

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن النائب محمد أبو العينين، قد أكد أن جنوب القارة الأفريقية يحوي ثروات وقدرات وموارد يجب استثمارها، مبرزا أن شمال إفريقيا بإمكانه أن يشكل حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وهذا لن يحدث إلا بإعادة تشكيل منظومة الشراكة لحلحلة المشاكل المطروحة وتقديم إجابات عن تأخير تنفيذ الطموحات السابقة.

 

 تكامل اقتصادي

ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط، من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

 

مصطفى بكري النائب محمد أبو العينين البرلمان الجلسة الإفتتاحية دول الخليج

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