عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري

فيوتشر
فيوتشر

فاز غنام محمد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر بجائزة رجل المباراة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

txt

الأهلي يتلقى عرضا خارجيا لضم طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

txt

بسبب مباراة طلائع الجيش.. فيريرا ينتظر غرامة 20 ألف جنيه

وفاز فيوتشر بهدف وحيد سجله عبد الكبير الوادي في الدقيقة 25 ، كما شهدت المباراة طرد سعد سمير مدافع فيوتشر بالإنذار الثاني في الدقيقة 81.

على الجانب الآخر طرد مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 93 بالإنذار الثاني أيضا.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

فيما تلقى الاتحاد السكندري خسارته الثانية على التوالي، والثانية عموما هذا الموسم بعد 3 انتصارات في البداية، ليحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط.

txt

ثنائي من الفريق ومبلغ مالي.. الزمالك يسعى لضم نجم دفاع بيراميدز

txt

بيراميدز يفتح باب الرحيل أمام فتحي وإكرامي

أرقام  غنام محمد أمام الاتحاد السكندري

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 52 من 58

دقة التمرير: 90%

لمسات الكرة: 67

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 7

التدخلات الناجحة: 2 من 2

التشتيت: 4

استرجاع الكرة: 6

غنام محمد فيوتشر الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز عبد الكبير الوادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

إجراء سعودي عاجل يخص الحج والعمرة

ترشيحاتنا

بعد تبادل السجناء مع روسيا.. مسؤول أمريكي كبير يعلن استسلام واشنطن

انفجارات عنيفة تهز مدينة بيرديانسك الواقعة تحت سيطرة روسيا

فستان لامع.. يسرا بتصميم مختلف ولافت يثير الجدل| شاهد

النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة تيرنر البريطانية المرموقة

أبو العينين: مصر توقع على 105 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز

مستحبات يوم الجمعة.. 10 سنن احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه العلامات تؤكد ممارستك للرياضة بكثرة

من بغداد إلى راشفورد وجريليتش.. حلاق عربي قص شعر لاعبي إنجلترا وفرنسا| فيديو

خطر يهدد حياتك ..10 علامات تدل على مرض الكبد الدهني

فوائد خارقة لتناول الذرة الصفراء

فيديو

تعيين ساحرة في برلمان لاتفيا للمساعدة في العمل التشريعي.. ما القصة؟ فيديوجراف

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ