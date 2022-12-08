برلمانية : الرئيس السيسي حريص على تعميق وتعزيز العلاقات بين مصر والصين

أكدت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، علي أن العلاقات الصينية المصرية حققت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، تطورا مستقرا بغض النظر عن تقلبات الأوضاع الدولية.

مصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية

وقالت “عبد الله” لـ"صدى البلد"، إن مصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، حيث يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، وشهد أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفرو آسيوي في مدينة باندونج بإندونيسيا.

أشادت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين خلال الآونة الاخيرة تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكدة ان هذه الزيارة تعكس مدي عمق العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.



وأضافت منى عبد الله، أن الرئيس السيسي حريص على تعميق سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واوضحت النائبة أن هناك شراكة إستراتيجية شاملة بين مصر والصين، وأصبحت مصر بذلك ثاني بلد عربي يقيم مثل هذا النوع من العلاقات الوثيقة مع الصين علما بأن مصر والصين أقامتا علاقات تعاون استراتيجي عام 1999.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية".

وأشاد الرئيس الصينى بدور مصر بقيادة الرئيس فى تعزيز الاستقرار والامن فى الشرق الاوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى اقامة شراكة صينية عربية.

وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.