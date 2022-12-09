السعودية تدرس بناء أطول برج في العالم بارتفاع 2000 متر

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خططاً لتشييد أطول برج في العالم كجزء من مخطط رئيسي على مساحة 18 كيلومتراً مربعاً شمال الرياض، بحسب مجلة "ميد" التي تتخذ مقراً لها في دبي.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق منذ قليل، فأن المجلة التي لم تذكر هوية مصادر معلوماتها، قالت إنَّ قرابة ثماني شركات دُعيت للمشاركة في مسابقة يبلغ رسمها مليون دولار لتصميم برج ارتفاعه 2000 متر.

كما أنَّ شركة "إرنست أند يونغ" (EY) قد أجرت دراسة جدوى تطويره. كما نقلت عن آخرين، وهم خبراء بتكاليف الأبراج الضخمة في المنطقة وفق ما ذكرت، أنَّ تكلفة تشييد هيكل بهذا الارتفاع قد تبلغ نحو 5 مليارات دولار، لكنَّ الحسابات النهائية تتوقف على التصميم النهائي للبرج.

يبلغ ارتفاع برج خليفة في دبي 828 متراً وهو الأعلى عالمياً. لكنَّ البرج السعودي المقترح تأسيسه غرب مطار الملك خالد الدولي الحالي، سيفوقه بأكثر من الضعف، بحسب المجلة.

وبحسب التقرير المنشور عبر بلومبرج الشرق، لم يرد صندوق الاستثمارات العامة على رسالة بالبريد الإلكتروني من "اقتصاد الشرق" للحصول على تعليق.