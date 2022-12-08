خالد ميري: مصر عادت بقوة وأصبحت تتحدث بلسان إفريقيا.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج في الرياض، وسيشارك بالقمة العربية الصينية، ومصر موجودة بقوة.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر عادت بقوة، وأصبحت تتحدث بلسان افريقيا وتدافع عن القارة الأفريقية بكل محفل دولي.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، ان مصر دولة عربية، وعلاقتنا مع دول البحر المتوسط قوية، مما يدل على أن السياسة الخارجية المصرية تسير بشكل متوازن.

لديها جيش قوي

وأشار خالد ميري إلى أن مصر لديها جيش قوي واستعادت وضعها الإقليمي في المنطقة.