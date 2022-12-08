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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: مصر عادت بقوة وأصبحت تتحدث بلسان إفريقيا.. فيديو

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

أكد الإعلامي خالد ميري"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج في الرياض، وسيشارك بالقمة العربية الصينية، ومصر موجودة بقوة.

على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية.. نشاط الرئيس السيسي بالسعودية اليوم

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر عادت بقوة، وأصبحت تتحدث بلسان افريقيا وتدافع عن القارة الأفريقية بكل محفل دولي.

 

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، ان مصر دولة عربية، وعلاقتنا مع دول البحر المتوسط قوية، مما يدل على أن السياسة الخارجية المصرية تسير بشكل متوازن. 

 

لديها جيش قوي

وأشار خالد ميري إلى أن مصر لديها جيش قوي واستعادت وضعها الإقليمي في المنطقة. 

 

خالد ميري الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة الخارجية المصرية البحر المتوسط الرئيس الصينى

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