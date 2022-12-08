بستخبى من الناس.. سوسن بدر: أول يوم تصوير بالنسبالي ذعر ورعب.. فيديو

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



وقالت النجمة الكبيرة سوسن بدر،: "كل يوم يمر علي أشعر أنني لدي القدرة والرغبة والشغف لعمل شيء هو بالنسبة لي بداية عمر جديد ليس له علاقة بالسن".

وأضافت: "بكون خايفة مع كل دور بيجي ليا، وأول يوم تصوير بيكون بالنسبة لي ذعر ورعب، وبكون طوال الوقت خايفة هل أنا اشتغلت كويس ولا لا وعملت شغلي كويس ولا لا".

وأشارت: "أما بيتعرض ليا شغل مش بتفرج عليه، لأن بيكون عندي ذُعر ربنا ما يوريه لحد، وبكون مستخبية من الناس ومش عايزة أنزل من البيت، وبكون مش عايزة الناس تشوفني".

وتابعت: "أما يخلص الشغل ببدأ أشوف الناس هتقولي ايه، وبعتبر الذي سيقال بنسبة أكبر هو المعيار الحقيقي".

وتحكي النجمة الكبيرة سوسن بدر، خلال الحلقة، تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح.

كما تتحدث النجمة الكبيرة سوسن بدر عن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم وكيف لعبت دورا كبيرا فى تشكيل شخصيتها الفنية.