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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات حرة وحلقات حوار للفنانين المشاركين بملتقى الأقصر الدولي للتصوير

صدى البلد

بدأت  أعمال الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، خلال الفترة من 8 إلى 22 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع محافظة الأقصر.

كما تبدأ النقاشات الحوارية والنقدية، التى يديرها الناقد المقيم الكاتب الصحفي والناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز، تحت عنوان "هنا.. أم الحضارات"، بمشاركة الفنانين من أجل تبادل الرؤى، واستعراض الخبرات والتجارب الإبداعية، ما بين الأجيال المشاركة بما تحمله من ثقافات واتجاهات فنية مختلفة، وإقامة نقاش وحوار مثمر يعزز مسيرة وحركة الفن التشكيلي المصري، ويعكس صورة حضارية وإيجايبة لقوة مصر الناعمة.

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ومن المقرر أن يقوم الفنانين المشاركين بالبدء في عدد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية، بالأقصر، منها : معبد الأقصر، متحف الأقصر، معبد الكرنك، بالبر الشرقي، إلى جانب زيارة وادي الملوك، معبد هابو، وقرية حسن فتحي بالقرنة بالبر الغربي.

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