محمد زاهد: صادرات السعودية للصين تقترب من 40 مليار دولار .. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد زاهد، رئيس تحرير انبندنت تركيا، أن السعودية أهم شريك اقتصادي للصين، مشيرا إلى أن حجم الصادرات السعودية إلى الصين يصل إلى 40 مليار دولار سنوي

وقال محمد زاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي:، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن اليوم تم توقيع 36 اتفاقية، أغلبها في المجالات الإقتصادية والتعاون في البنية التحتية.

وتابع رئيس تحرير انبندنت تركيا، أن القمة السعودية الصينية تحمل الكثير من الدلالات، مؤكدا أن البوابة الصينية للعالم العربي سيمر من السعودية.

مركز الصادرات الصينية

رؤية صينية لإنشاء موانئ، وجعل السعودية مركز الصادرات الصينية إلى العالم.



