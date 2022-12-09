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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Asus Zenfone 9 يحصل على تحديث أندرويد 13.. تفاصيل

Asus Zenfone 9
Asus Zenfone 9

كانت قد كشفت علامة “Asus” عن تحديث أندرويد 13  فى شهر نوفمبر الماضي لهاتفها Asus Zenfone 9، ليطرح للتحميل فى ديسمبر الجاري، ليصبح Zenfone 9 أول هاتف يتلقي نظام أندرويد الجديد.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كشف أصحاب Asus Zenfone 9 عن بدء استقبالهم لإشعارات بتحميل نظام أندرويد 13 الجديد، قبل إعلان “آسوس” بشكل رسمي.

Asus Zenfone 9 يحصل على تحديث أندرويد 13

حمب التحديث رقم “WW_33.0804.2060.65”، والذى يحتوى أيضاً على تحديث ديسمبر الأمني، مع واجهة تشغيل ZenUI الخاصة بـ"آسوس"، وبحسب محملى التحديث فالفارق فى اللإستخدام تحول بنسبة 180 درجة.

كشفت شركة “آسوس” أن هواتف  Zenfone 8 و Zenfone 8 Flip ستكون هي التالية فى تلقي تحديث أندرويد 13 بالشهر القادم.

Asus Zenfone 9 يحصل على تحديث أندرويد 13

يذكر أن Asus Zenfone 9، هو أصغر هواتف أندرويد الرائدة، حيث يبلغ حجم الهاتف 146.6 × 68.2 × 9.5 ملميتر، ويزن حوالى 165 جراما، بالإضافة إلى إطار مصنوع من الألومنيوم، ولوحة خلفية مميزة، مصنوعة من مادة البوليمر المقاوم للخدش مقارنة بالبلاستيك، وأكثر مقاومة للكسر من الزجاج.

كما يعمل هاتف أسوس الجديد، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويحتوي الجهاز الرائد على غرفة تبريد بالبخار كبيرة لإبقاء درجة حرارة الهاتف منخفضة.

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