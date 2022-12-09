فيفي عبده تكشف سبب اختفائها الفترة الماضية .. فيديو

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها فيديو جديدة توضح سبب اختفائها الفترة الماضية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و قالت فيفي عبده : لسه راجعة من الساحل الشمالي انهاردة وبعتذرجدا عن كل الافراح و المناسبات الي محضرتهاش لأن رجلي اتلوحت و مكنش عايزة اقول .



وعادت فيفي عبده، إلى دراما رمضان في 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك في بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.