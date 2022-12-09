SONY تكشف بالخطأ عن ميعاد إطلاق لعبة Street Fighter 6 الجديدة

يبدو أن شركة “سوني” اليابانية العريقة كشفت عن ميعاد إطلاق لعبة “Street Fighter 6” الشهيرة بالخطا، والتى لطالما تواجدت منذ الإصدار الأول لمنتجها الشهير بلاى ستيشن.

وبحسب موقع “تك رادار” التقني، تعود التفاصيل عندما كشف متجر ألعاب سوني عن ميعاد إطلاق اللعبة مساء اليوم الجمعة فى الساعة الثامنة، والتى كان قد تم الكشف عن الإعلان الترويجي الخاص بها فى يونيو الماضي.

يتيح الإصدار الجديد من اللعبة إستخدام الشخصيات الـ 6 من إجمالى 8 شخصيات ضمن أحداث اللعبة، ومن المتوقع أن تتاح اللعبة بالمتجر عالمياً بدءً من 16 ديسمبر الجاري.

لعبة Street Fighter 6 الجديدة

من ناحية أخري يذكر أن مايكروسوفت Microsoft أعلنت عملاق التكنولوجيا الرقمية أنها توصلت إلى صيغة تعاقدية مدتها 10 سنوات مع شركة نينتندو المحدودة لإتاحة لعبة الفيديو كول أوف ديوتي Call of Duty على وحدات تحكم Nintendo حتى إذا تمت عملية الاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو أكتيفجن بليزارد Activision Blizzard.

تتشابه صفقة مايكروسوفت ونينتندو في الطول مع ما تعرض حاليا Microsoft على شركة سوني Sony ، حيث يلتزم صانع الـ Xbox أيضًا بمواصلة تقديم إصدارات جديدة من Call of Duty على Steam في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاقه على إكس بوكس.