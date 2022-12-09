ملك الأرن يتوجه إلى الرياض

غادر الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، في زيارة إلى الرياض، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها المملكة.

ويترأس الملك الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة، الذي يضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

وأدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة..