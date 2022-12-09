للتيسير على المواطنين.. كل ما تريد معرفته عن مركز خدمات مصر بأسوان

تشهد الجمهورية الجديدة خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة من النجاحات والإنجازات في كافة قطاعات العمل العام.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر " صدى البلد " أحد أبرز الإنجازات التي تتجسد في افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان، والذى قامت بافتتاحه الدكتورة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مركز خدمات مصر، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والمهندسة غادة لبيب منصب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأيضاً المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بالإضافة إلى مساعدى وزيرى العدل والداخلية.

مركز خدمات مصر

مركز خدمات مصر بأسوان

وعن أبرز الخدمات التى يقدمها مركز خدمات مصر ، والتى تأتى فى إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة، كما يعد مركز خدمات مصر هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية ، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة.

ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة ، ويقدم المركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة ، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مركز خدمات مصر يعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التي تتسم بها تلك العلاقات، التي تؤكد دائماً أنها نموذج للعلاقات العربية العربية، خصوصاً وأنها تستند على تاريخ ممتد من أواصر الأخوة بين الشعبين، والتعاون المشترك الذي يحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وأضافت السعيد، أن الدولة المصرية تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها مراكز خدمات مصر التي سيتم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، وبالتالي سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وتابعت "السعيد" بأن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات منها، خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

خدمات متعددة

مركز خدمات مصر بأسوان

ولفتت إلى أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي فقد تم التنسيق مع شركةE-finance للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الأنظمة الداخلية والاتصالات والأمن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكتروني وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال ادخال الرقم القومي، وبالتالي تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مركز خدمات مصر بأسوان يعد نموذجًا سيتم تعميمه في العديد من المحافظات، وستكون محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هي المحطة التالية، ويتبعها محافظتي الإسكندرية ومحافظة الجيزة، موضحة أنه من أجل استدامة المشروع والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات بالشكل المرجو، تم تشكيل مجموعة عمل دائمة للأشراف على إدارة المشروع والتأكد من تنفيذه بالشكل المرجو في باقي المحافظات.

ونوهت إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في إطار التحول الرقمي تسهيلا على المواطن، لافتة إلى "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" التي تقدم ما يزيد عن (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

التنمية المستدامة

مركز خدمات مصر بأسوان

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى كلمته، أن افتتاح مركز خدمات مصر النموذجي المتكامل يأتي انطلاقا من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وأشار اللواء آمنه إلى أن المركز يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومي، و يعبرعن طبيعة العلاقة الأخوية بين الشعبين والحكومتين المصرية والاماراتية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمد بن زايد .

وأوضح اللواء هشام آمنه أن افتتاح هذا الصرح المتكامل بمحافظة أسوان، والذي يقدم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

الجيل المستقبلى

مركز خدمات مصر بأسوان

من جانبه قال محمد القرقاوي إن افتتاح مركز "خدمات مصر" الذي يعد الجيل المستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية، يمثّل محطة هامة في مسيرة الشراكة والتعاون البناء، ونتاج آلية مستدامة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الخدمات الحكومية، وثمرة لجهد مشترك هدفه مواكبة مسيرة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبتكرة التي تعزز العمل الحكومي، وترتقي بتطلعات أفراد المجتمع للمستقبل.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن لجمهورية مصر العربية الشقيقة عموماً ولمدينة أسوان خصوصاً قيمة كبيرة لدى كل إماراتي، كونها شهدت محطات نوعية في مسيرة العلاقات بين الدولتين ، مشيراً إلى أن المركز سيسهم في تعزيز مسيرة الخمسين الجديدة من العلاقات المصرية الإماراتية ويدعم جهود إطلاق مبادرات أكثر في مختلف المجالات.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف أسوان وسط هذه الأجواء الساحرة ، وداخل أعظم المعابد الأثرية وهى معابد فيله التى تتعانق فيها عبقرية الإنسان والمكان لتصنع أساطير إيزيس وأوزوريس وأنس الوجود على أرض بلاد الذهب .. أسوان ، مؤكداً أن إفتتاح مركز خدمات مصر يجسد جوهرة التاج فى العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والإمارات بالقيادة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.