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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتمنى غياب رونالدو.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب قبل مواجهة البرتغال

وليد الركراكي
وليد الركراكي

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه يتمنى غياب كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، عن مواجهة الغد.


ويلتقي منتخب المغرب مع البرتغال، غدا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.


وقال وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي:" رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، لكن أتمنى ألا يشارك أساسيا ضدنا".


وأضاف:" مواجهة البرتغال صعبة للغاية، لكن ما يهمنا هو تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحلم وكتابة التاريخ".


واصل:" لسنا فوق السحاب، لم نقم بشيء، كل ما فعلناه هو كسر التوقعات التي قام بها هذا أو ذلك، علينا أن نثبت أنه لا مستحيل في كرة القدم".


وكان منتخب المغرب قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالانتصار على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف، بينما اكتسح منتخب البرتغال نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف.


مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم

 

الجمعة
البرازيل - كرواتيا، الخامسة مساء، على ملعب المدينة التعليمية
الأرجنتين - هولندا، التاسعة مساء، على ملعب لوسيل
السبت
المغرب - البرتغال، الخامسة مساء، على ملعب الثمامة.
إنجلترا - فرنسا، التاسعة مساء، على ملعب البيت.

المغرب رونالدو الركراكي البرتغال كأس العالم

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