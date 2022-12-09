مصطفى كامل يكرم أسماء الموسيقيين الراحلين

حرص الفنان مصطفى كامل على تكريم اسماء الموسيقيين الراحلين عن نقابة المهن الموسيقية، ممن أثروا الوسط الغنائي والموسيقي في مصر.

ومن بين الموسيقيين الراحلين المكرمين، من مصطفى كامل، ما يلي: (الموسيقار عبده داغر، الموسيقار طارق عاكف (وتسلمها نجله)، اسم الراحل دكتور أشرف هيكل، روح الفنان إبراهيم الراديو).

قرارات مصطفى كامل

عقد مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له في أكتوبر الماضي بمقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أول قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبله محبوه بالزفة البلدى والهتافات له، بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم استأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.