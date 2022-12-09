عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل يكرم أسماء الموسيقيين الراحلين

صدى البلد

حرص الفنان مصطفى كامل على تكريم اسماء الموسيقيين الراحلين عن نقابة المهن الموسيقية، ممن أثروا الوسط الغنائي والموسيقي في مصر.

ومن بين الموسيقيين الراحلين المكرمين، من مصطفى كامل، ما يلي: (الموسيقار عبده داغر، الموسيقار طارق عاكف (وتسلمها نجله)، اسم الراحل دكتور أشرف هيكل، روح الفنان إبراهيم الراديو).

قرارات مصطفى كامل

عقد مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له في أكتوبر الماضي بمقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أول قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبله محبوه بالزفة البلدى والهتافات له، بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم استأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

هاني شاكر مهرجان الموسيقى نقابة المهن الموسيقية المهرجانات مصطفى كامل حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

بعد وفاة تلميذة أسيوط .. 7 سنوات سجنًا عقوبة الضرب في المدرسة

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف الشروط

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ترشيحاتنا

مصطفى كامل يكرم أشرف زكي وحسن أش أش ورموز الموسيقيين في مصر

بعد تراجع الأسعار.. هل ينخفض الذهب إلى أقل من 1000 جنيه للجرام؟

خطيب المسجد الحرام: بالفساد تضطرب الأولويات في الدول ومشاريعها وتنهار الخدمات العامة

بـ قرار من مصطفى كامل .. حلمي بكر نقيبًا شرفيًا لـ الموسيقيين

الأوقاف: طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع موضوع خطبة الجمعة القادمة

منها غسيل الأموال .. خطيب المسجد الحرام: الفساد يتواصل مع أشكال الجريمة المنظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مفاجأة..زكريا الوردي في الأهلي وقرار صادم لـ كهربا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ