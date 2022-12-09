محافظ أسوان يؤكد على أهمية نشر التوعية لمواجهة الظواهر السلبية بإيجابية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن العمل والمجهود الذى يبذل لخدمة المواطن البسيط عبادة ، وهو الذى يستلزم من المواطنين بضرورة التحلى بالإيجابية والمشاركة المجتمعية الجادة لمواجهة السلبيات والمخالفات ، ومساندة الجهود التنفيذية للنهوض بهذه المحافظة الواعدة والتى تعتبر مقصداً سياحياً للسياحة الخارجية والداخلية ، كما أنها تشهد مشرعات غير مسبوقة وعملاقة تم تنفيذها على مدار 3 سنوات بدأت بشائرها تظهر لصالح المواطن الأسوانى بجميع المراكز والمدن من أبرزها مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل وغيرها .

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الحاج حسن ، يرافقه اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، بجانب سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والقيادات التنفيذية ، وعقب إستماعه لخطبة الجمعة التى ألقاها فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بعنوان " الأمانة صورها وأثرها فى تحقيق الأمن المجتمعى " .

تكثيف التوعية

جولة محافظ أسوان

وطالب المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بتكثيف التوعية من خلال تخصيص 5 دقائق عقب كل صلاة للحديث عن الآداب العامة ، والسلوكيات الحميدة للعمل على تعديل السلوكيات والحث على مجابهة الظواهر السلبية فى الشارع الأسوانى ، والتى من بينها مخالفات عربات الحنطور والتوك توك والبناء ، وإلقاء المخلفات والقمامة والإشغالات وغيرها .

وفى السياق ذاته قام محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل السوق السياحى القديم وأسواق أحمد ماهر والشواربى والسيدة نفيسة والحارث حيث أطمئن خلالها على إلتزام التجار والباعة بالمسافات المحددة وعدم تجاوز خط التنظيم ، وخاصة مع التجار والبائعين الذين تم التعاقد معهم على الإستفادة فى المسافة ما بين المحل والخط المحدد مقابل دفع رسوم رمزية .

أنشطة متنوعة

جولة محافظ أسوان

وأكد المحافظ على الإسراع بإنهاء أعمال تركيب اليافطات للمحلات بشكل موحد فى المراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع تطوير السوق السياحى بطول 2400 متر ، على أن تقوم الشركة المنفذة بتركيب المظلات الخشبية والأسقف ، وباقى أعمال التطوير فى المرحلة الرابعة للحفاظ على الشكل الجمالى لهذا المقصد السياحى والتجارى الهام .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مستشفى الرمد والتى تم الإنتهاء من إنشاؤها وتجهيزها بنسبة 100 % ، وبدأت منذ أسبوع فى تشغيل العيادات الخارجية بإستقبال متوسط حوالى 300 حالة يومياً ، يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لها ، كما أنها ستشهد غداً بدء إجراء العمليات الجراحية ، وهو الذى سيتواكب معه تنظيم قافلة طبية شاملة تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لأمراض العيون منتصف الشهر الجارى .