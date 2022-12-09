حجازي : الرئيس السيسي ذكر مصالح المنطقة العربية بقمة الرياض وليس مصر فحسب

كشف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية القمة العربية الصينية بالرياض، مؤكدا أنها تأتي في وقت مهم وشديد الحساسية عالميًا.

وأضاف محمد حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن الصين شريك رئيسي لدول المنطقة، متابعا أن الرئيس السيسي لم يتحدث أمام القمة العربية الصينية بالرياض باسم مصالح مصر فقط.



وتابع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدول العربية لم تخضع للاستقطابات الدولية الحادة خلال هذه المرحلة، مستدركا أن علاقات التكامل بين الدول لابد أن يسودها الاحترام المتبادل بين الأطراف.

الصين تتعامل مع الدول العربية

وفي السياق نفسه أشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الصين تتعامل مع الدول العربية من منطق الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.