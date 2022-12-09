زيادة 275 ألف جنيه لأسعار سكودا كاروك موديل 2022 | صور

شهدت الأسعار الرسمية للسيارة سكودا كاروك موديل 2022 زيادة جديدة تصل الى 275 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصري بثلاثة فئات هي AMBITION و DYNAMIC و STYL، وتعتبر أشهر إصدارات الشركة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

سكودا كاروك موديل 2022

مواصفات سكودا كاروك موديل 2022

تستمد السيارة سكودا كاروك موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية.

سكودا كاروك موديل 2022

جاءت السيارة سكودا كاروك موديل 2022 بالعديد من المواصفات الداخلية، ابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و 10.25 بوصة، إلى جانب حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة، وتقنية دعم التطبيقات الحديثة.

سكودا كاروك موديل 2022

كما تأتي سكودا كاروك ف موديل 2022 من الداخل مجهزة بنظام Android Auto و Apple CarPlay ، مع الشحن اللاسلكي الاختياري للهاتف، والذي تقول عنه سكودا انه يقلل من اضطراب الهواء، وتم تجهيز طرازات SE L بجناح أكبر، وعجلات 17 بوصة وتقليم هوائي.

تأتي سكودا كاروك فيس ليفت موديل 2022 بمصابيح أمامية مصفوفة بتقنية LED ، والتي تضيف لمسات سوداء لإطارات النوافذ، وقضبان السقف، والناشر الخلفي، والمرايا الجانبية، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة.

سكودا كاروك موديل 2022

أسعار السيارة سكودا كاروك موديل 2022

سكودا كاروك فيس ليفت موديل 2022 الفئة الأولى AMBITION بسعر 795,000 جنيه

سكودا كاروك فيس ليفت موديل 2022 الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 900,000 جنيه

سكودا كاروك فيس ليفت موديل 2022 الفئة الثالثة STYL بسعر 1,075,000 جنيه