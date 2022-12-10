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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : سدد ديونك سريعاً

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

على الرغم من انجذاب مواليد برج العقرب للعاطفة، إلا أنهم ينفرونه أيضًا، يريدون الرغبة في الأشياء لكنهم لا يريدون أن تحكمهم رغباتهم، هذا هو السبب في أنهم في بعض الأحيان يواعدون أشخاصًا على عكس ما يزعمون أنهم يريدونه تمامًا.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

ستشعر بالإحباط بسبب عدم تقدمك في جوانب مختلفة من حياتك، نتيجة لذلك قد تشكك في إمكاناتك أيضًا، مما يضعف معنوياتك، اعتبر هذه المرحلة ستمر قريبًا وستباركك مرة أخرى ببعض النتائج الإيجابية والمثمرة.

توقعات برج العقرب مهنيا

على الصعيد المهني سيسمح لك عقلك الموهوب وفضولك بفهم السبب الحقيقي وراء تأخير المشروع الذي كان يجب أن يكتمل الآن، حاول أن تتأنى في الخطوات الاستثمارية.

توقعات برج العقرب صحيا

على صعيد الصحة، ستستمر بعض المشكلات في إزعاجك اليوم ومع ذلك، يُنصح بمراقبة ضغط الدم لديك مما قد يؤدي إلى معاناتك من الضعف.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد تشعر بعدم الرضا عن مستوى شريكك والطريقة التي يتعامل بها معك على الرغم من جهودك العديدة ، قد تجد أن شريكك لا يزال غير راضٍ ، مما يجعلك تشعر بالانتقائية تجاهه كشخص يصعب إرضاءه.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

ربما تكون قد استخدمت جميع حدود بطاقاتك الائتمانية تقريبًا، مما يترك لك أي خيارات أخرى لسداد المبلغ إلى البنك، حاول اقتراض المال من شخص يمكنه بسهولة إقراضك المال المطلوب.

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