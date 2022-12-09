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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكشكي: القمة العربية الصينية جزء من إعادة ترتيب أوراق القوى الإقليمية والعالمية

القمة العربية الصينية
القمة العربية الصينية

أكد جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية اتسم مضمونها بأنه تلخيص للقضايا والتحديات التى يمر بها العالم وفي القلب منه المنطقة العربية.

 

وأضاف جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القمة العربية الصينية جائت في توقيت هام"، لافتا: "العلاقات العربية الصينية تعتبر جزء هام من إعادة ترتيب أوراق القوى الإقليمية والعالمية".

 

وأشار: "هناك عدة رسائل مشتركة في مضمون كلمات الزعماء والقادة العرب، والتي تؤكد أنه بات للعرب موقفهم وتماسكهم ووحدتهم تجاه ما يحدث في المنطقة والعالم. 
 

جمال الكشكي القمة العربية الصينية رئيس تحرير الأهرام العربي الرئيس السيسي المنطقة العربية

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