الغيطي منفعلا: عليا الطلاق ما جبت سيرة أم بديعة المصابني بـ"الضاحك الباكي"

انفعل الكاتب محمد الغيطي، على احد الحضور بندوة تكريم أبطال مسلسل "الضاحك الباكي" عندما هاجمه ووجه له اتنتقادات عن المسلسل.

وقال محمد الغيطي: "عليا الطلاق ما جبت سيرة ام بديعة المصابني في المسلسل، انت بتنقل من السوشيال ميديا، ومش بتقول الحقيقة واتحداك على مليون جنية".

ادارت الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي ود. إيمان كريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.