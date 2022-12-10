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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية ..أمطار رعدية على مكة وسيول على أجزاء من الرياض

امطار غزيرة - ارشيفي
امطار غزيرة - ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بالسعودية؛ تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وذكر التقرير، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم السعودية .

وبين أن الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة ستشمل أجزاءً من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وكذلك على حائل الجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة مكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و32 درجة في جدة، و20 درجة في الدمام وأبها).

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