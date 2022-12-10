المغرب تتحدى البرتغال في مباراة العمر بكأس العالم 2022

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة هامة اليوم السبت، الساعة الخامسة مساء، عندما يواجه البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.



وحققت المغرب مفاجأة كبرى بإقصاء إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في ثمن النهائي، بعد التعادل السلبي بالوقت الأصلي والإضافي.

وتأهلت المغرب لهذا الدور بعدما طردت إسبانيا صاحبة نسخة 2010، فيما تأهلت البرتغال بعد اكتساح سويسرا 6-1.

ويبحث منتخب أسود الأطلس عن دخول التاريخ من خلال التأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور نصف النهائي من المونديال.

من جانبه، يحلم منتخب البرتغال، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، بالصعود للدور قبل النهائي للبطولة للمرة الثالثة، بعدما بلغ المربع الذهبي للمونديال عامي 1966 بإنجلترا، حيث حصل حينها على المركز الثالث، وفي نسخة 2006 في ألمانيا، التي شهدت نيله المركز الرابع.

ورغم تأهله للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الثامنة، لم يقدم منتخب البرتغال العروض المنتظرة، حيث فاز (3-2) على غانا بشق الأنفس، قبل أن يفوز (2-0) على أوروجواي، ثم خسر (1-2) أمام كوريا الجنوبية.

وتضاعفت المشاكل داخل غرفة ملابس الفريق، لاسيما بعد الأزمة التي نشبت بين النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، وفرناندو سانتوس مدرب الفريق، حينما استبدله في مواجهة كوريا الجنوبية بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وقرر سانتوس إزاء تلك الأزمة استبعاد رونالدو من قائمة البرتغال الأساسية التي خاضت مواجهة سويسرا في دور الـ16، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد كريستيانو من القائمة الأساسية للمنتخب خلال إحدى مباريات البطولات الكبرى منذ عام 2008.